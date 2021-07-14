ОСТАННІ НОВИНИ

На відомому м’ясокомбінаті отруїлися 16 працівників

Дарина Романишин

|

На Глобинському м’ясокомбінаті невідомою речовиною отруїлися 16 працівників. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Полтавської області.

Про масове отруєння на Глобинському м’ясокомбінаті сьало відомо 13 липня. 14 працівників забрали в лікарню, ще двоє відмовились від госпіталізації. Медики оцінюють стан більшості пацієнтів як середньої важкості , втім ще одна особа є у тяжкому стані.

За попередньою інформацією видання Полтавщина, найімовірнішою причиною отруєння є випари фарби, якою малювали дах напередодні.

Реклама партнерів

Водночас прокуратура Полтавської області теж говорить, що ймовірною причиною отруєння на Глобинському м’ясокомбінаті стали ремонтні роботи.

За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) ККУ.

Наразі триває слідство, правоохоронці з’ясовують всі деталі події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів