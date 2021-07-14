На відомому м’ясокомбінаті отруїлися 16 працівників

На Глобинському м’ясокомбінаті невідомою речовиною отруїлися 16 працівників. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Полтавської області.

Про масове отруєння на Глобинському м’ясокомбінаті сьало відомо 13 липня. 14 працівників забрали в лікарню, ще двоє відмовились від госпіталізації. Медики оцінюють стан більшості пацієнтів як середньої важкості , втім ще одна особа є у тяжкому стані.

За попередньою інформацією видання Полтавщина, найімовірнішою причиною отруєння є випари фарби, якою малювали дах напередодні.

Реклама партнерів

Водночас прокуратура Полтавської області теж говорить, що ймовірною причиною отруєння на Глобинському м’ясокомбінаті стали ремонтні роботи.

За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) ККУ.

Наразі триває слідство, правоохоронці з’ясовують всі деталі події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.