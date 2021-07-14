На кордоні затримали українців з підробленими щепленнями проти COVID-19

У вівторок, 13 липня, п’ятеро українців намагалися перетнути польський кордон у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» з неправдивими довідками про вакцинацію. Про це повідомляж видання Wnp.pl з посиланням на прес-секретаря прикордонної частини Надбужанського підрозділу прикордонної охорони Даріуша Сієніцького.

«Під час прикордонного контролю співробітник прикордонної служби запідозрив, що сертифікати про отримання вакцини від COVID-19, які використовували мандрівники як документ, що звільняє їх від карантину, можуть бути сфальсифіковані», – сказав Даріуш Сієніцький.

Усі чоловіки були затримані, а у справі розпочато провадження щодо використання підроблених документів на прикордонному контролі. Після завершення мандрівників відмовилися впускати до Польщі й повернули їх в Україну.

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Якщо провину українських мандрівників доведуть, їм загрожує штраф або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Раніше Львівський портал повідомляв, що людей із фальшивими тестами пропонують не допускати на рейси, бо вони несуть загрозу здоровим людям, адже за 50 хв перебування у автобусі чи літаку із хворим на коронавірус заражуються усі пасажири.

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