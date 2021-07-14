15 липня не курсуватиме потяг Львів – Івано-Франківськ

У четвер, 15 липня, поїзд Львів – Івано-Франківськ не вийде на рейс через технічні роботи. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської залізниці.

Як пояснили в перевізника, дизель-поїзд Ківерці – Львів – Івано-Франківськ матиме тимчасові зміни у розкладі руху через планові технічні роботи.

Додамо, що упродовж 15-17 липня не курсуватиме поїзд №807/808 сполученням Івано-Франківськ – Ківерці. А 16 та 17 липня не їздитиме поїзд № 807/808 із сполученням у зворотньому напрямку – Івано-Франківськ–Ківерці;

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