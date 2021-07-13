Відтепер українці можуть безкоштовно оцінити вартість своєї нерухомості

Фонд держмайна України запустив онлайн-сервіс автоматичної оцінки об’єктів нерухомості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ФДУ.

Так, відтепер українці можуть безкоштовно отримати довідку про оціночну вартість своєї нерухомості. При цьому її можна отримати в онлайн-форматі через спеціальний сервіс, який доступний за цим посиланням.

Технічні можливості сервісу дозволяють визначити вартість 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу.

Для того, аби скористатися таким сервісом, потрібен доступ до інтернету та електронний цифровий підпис, який можна оформити через авторизовані центри сертифікації ключів.

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«Завдяки Сервісу автоматичної оцінки вартості нерухомості у громадян з’явилася альтернатива – вони можуть або користуватися і надалі послугами оцінювачів, або отримати безкоштовний дистанційний спосіб визначення оціночної вартості майна. Оціночна вартість розраховується автоматизовано з відкритих джерел та індикативних пропозицій ринку», – розповіла заступниця голови Фонду держмайна Юлія Бєлова.

Єдина база звітів про оцінку в новому сервісі наповнюються інформацією від OLX, ЛУН, звітів оцінювачів та з реальних цін угод, які вносять нотаріуси.

Зазначимо, що досі звіти про оцінку нерухомого майна виконували лише незалежні оцінювачі. Саме з цього документу або від суми купівлі-продажу українці сплачують податок на нерухомість.

Водночас у Фонді держмайна зауважують, що попит на незалежних оцінювачів все одно зберігатиметься, якщо йдеться про специфічні характиристики об’єкта. Проте якщо звіт експерта на 25% відрізняється від офіційної бази даних, то система не зареєструє такий звіт.

«Громадяни продовжуватимуть звертатися до оцінювачів для визначення ринкової вартості нерухомості, якщо об’єкти мають специфічні від розрахункових характеристики: стан, матеріали тощо. Якщо результати у звітах оцінювачів відрізняються від даних бази на понад 25%, система не реєструє такі звіти, і оцінювач або замовник мають можливість онлайн направити їх на рецензування до Фонду держмайна. І тут важливо, щоб оцінювач при розрахунку дотримувався всіх процедурних вимог при створенні звіту, після рецензування він буде автоматично завантажений до єдиної бази», – додала Юлія Бєлова.

Запустити онлайн-сервіс автоматичної оцінки об’єктів нерухомості Фонду держмайна України вдалося завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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