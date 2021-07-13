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В Україні запрацює система, що спростить вступ іноземних студентів

Дарина Романишин

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1 серпня запрацює Єдина міжвідомча інформаційна система (ЄМІС) для закладів вищої освіти, щоб організувати набір до вишів і на стажування іноземців та осіб без громадянства. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти України.

Цей проєкт буде експериментальним. Передусім іноземним абітурієнтам потрібно зареєструвати свої електронні кабінети і до 1 серпня такі документи:

  • заповнений договір з Українським державним центром міжнародної освіти у двох примірниках;
  • документи про наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифіката про акредитацію освітньої програми у визначеному порядку;
  • лист про призначення відповідального оператора Єдиної системи в закладах вищої освіти, який є співробітником ЗВО (що підтверджується наказом на призначення).

У МОН кажуть, що завдяки запуску цієї системи, іноземні студенти зможуть не лише подавати онлайн-заявки на навчання, а й уникнути корупції.

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Детальніше про проєкт ЄМІС можна дізнатися за посиланням.

Зазначимо, що в Україні навчаються понад 76 тисяч іноземних студентів зі 155 країн світу.

У Міністерстві освіти і науки України сподіваються за допомогою ЄМІС збільшити кількість потенційних абітурієнтів у вітчизняні виші та підвищити імідж України на міжнародній арені.

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