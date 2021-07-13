В Україні запрацює система, що спростить вступ іноземних студентів

1 серпня запрацює Єдина міжвідомча інформаційна система (ЄМІС) для закладів вищої освіти, щоб організувати набір до вишів і на стажування іноземців та осіб без громадянства. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти України.
Цей проєкт буде експериментальним. Передусім іноземним абітурієнтам потрібно зареєструвати свої електронні кабінети і до 1 серпня такі документи:
- заповнений договір з Українським державним центром міжнародної освіти у двох примірниках;
- документи про наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифіката про акредитацію освітньої програми у визначеному порядку;
- лист про призначення відповідального оператора Єдиної системи в закладах вищої освіти, який є співробітником ЗВО (що підтверджується наказом на призначення).
У МОН кажуть, що завдяки запуску цієї системи, іноземні студенти зможуть не лише подавати онлайн-заявки на навчання, а й уникнути корупції.
Детальніше про проєкт ЄМІС можна дізнатися за посиланням.
Зазначимо, що в Україні навчаються понад 76 тисяч іноземних студентів зі 155 країн світу.
У Міністерстві освіти і науки України сподіваються за допомогою ЄМІС збільшити кількість потенційних абітурієнтів у вітчизняні виші та підвищити імідж України на міжнародній арені.
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Дарина Романишин