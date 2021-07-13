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В ЄС повністю вакцинували понад 50% дорослого населення

Ольга Денисяка

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В Європейсському союзі повністю вакцинували вже більше половини дорослого населення. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Європейська правда.

«Більше половини всіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані! Щоб уберегтися від варіантів та уникнути нової хвилі інфекцій, важливо зробити щеплення. В ЄС достатньо доз для вакцинації 70% дорослих. Давайте зробимо це», – написала вона у Twitter.

Львівський портал повідомляв, що Україна залишається абсолютним аутсайдером у Європі за рівнем вакцинації. Лише менше 2% усього населення нашої країни завершило повний курс вакцинації.

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