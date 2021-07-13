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У Львові затримали «шумахера», який їхав зі швидкістю 162 км/год

Наталя Дуляба

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Правоохоронці спіймали водія, який гнав зі швидкістю 162 км/год. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Затримали водія-«шумахера» у вівторок вранці, 13 липня, на вул. Стрийській. 25-річний львів’янин за кермом Audi їхав зі швидкістю 162 км/год., що втричі перевищує встановлені у ПДР обмеження на рух у населеному пункті.

Чоловік отримав постанову за ч.4 ст.122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год.) КУпАП. Йому доведеться заплатити 1700 грн штраф.

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Загалом від початку 2021 року правоохоронці за допомогою приладів TruCam зафіксували 11 338 порушень швидкісного режиму на Львівщині. На водіїв, які перевищили швидкість більш як на 50 км/год., винесли 365 постанов.

Нагадаємо, за пів року 2021-го аварії на Львівщині забрали життя 93 людей, ще понад тисяча травмувалася. Найбільше смертельних ДТП стається саме через перевищення швидкості руху.

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