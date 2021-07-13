У Львові затримали «шумахера», який їхав зі швидкістю 162 км/год

Правоохоронці спіймали водія, який гнав зі швидкістю 162 км/год. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.
Затримали водія-«шумахера» у вівторок вранці, 13 липня, на вул. Стрийській. 25-річний львів’янин за кермом Audi їхав зі швидкістю 162 км/год., що втричі перевищує встановлені у ПДР обмеження на рух у населеному пункті.
Чоловік отримав постанову за ч.4 ст.122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год.) КУпАП. Йому доведеться заплатити 1700 грн штраф.
Загалом від початку 2021 року правоохоронці за допомогою приладів TruCam зафіксували 11 338 порушень швидкісного режиму на Львівщині. На водіїв, які перевищили швидкість більш як на 50 км/год., винесли 365 постанов.
Нагадаємо, за пів року 2021-го аварії на Львівщині забрали життя 93 людей, ще понад тисяча травмувалася. Найбільше смертельних ДТП стається саме через перевищення швидкості руху.
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Наталя Дуляба