Перегляд фіналу Євро-2020 на Львівщині завершився різаниною

Житель Новояричівської громади, будучи у стані алкогольного сп’яніння, через конфлікт вдарив ножем свого брата. За це йому «світить» до 8 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Випадок стався у ніч на понеділок, 12 липня, в одному зі сіл Новояричівської громади. Тут між 37-річним місцевим мешканцем та його братом раптово виник конфлікт під час перегляду футболу – фіналу Євро-2020.

Обидва чоловіки були п’яними. Один із них вирішив довести свою правоту у суперечці, взявши ножа та вдаривши ним свого брата, заподіявши йому тяжке тілесне ушкодження.

Як уточнили у Нацполіції Львівщини, 38-річний постраждалий отримав ножове поранення у грудну клітку. Його негайно забрали в лікарню.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. За вчинене чоловіку «світить» від 5 до 8 років.

Фігуранта справи вже затримали, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

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