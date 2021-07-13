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Облрада додатково скерувала понад 13 млн на безпеку Львівщини

Вероніка Рой

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Депутати Львівської обласної ради у вівторок, 13 липня, під час позачергового сесійного засідання внесли зміни до показників обласного бюджету на 2021 рік. Зокрема, було вирішено спрямувати понад 13 млн грн на програму «Безпечна Львівщина», а також 1,8 млн грн на виплату пільгових пенсій працівникам закладів охорони здоров’я, передає Львівський портал.

З січня до червня 2021 року до загального фонду обласного бюджету надійшло податків і платежів у сумі 1 млрд 530 млн грн або 5,1% до плану на звітний період. Тому депутати ухвалили рішення збільшити обсяг обласного бюджету 2021-го року на 48 млн грн.

Так, депутати скерували 700 тис грн для виплати обласної премії кращим випускникам закладів загальної середньої освіти за результатами ЗНО.

Також за рахунок перевиконання обласного бюджету виділили понад 1,8 млн грн на виплату пільгових пенсій працівникам закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування та 2 млн грн на лікування ветеранів ОУН та УПА в лікарні відновного лікування «Говерла».

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Крім цього обласні обранці збільшили видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту на 200 тис грн, надали фінансову підтримку Центру олімпійської підготовки з зимових видів спорту м. Новояворівськ – 100 тис грн, та додали кошти для облаштування спортивних майданчиків різних типів – 1 млн грн.

Для виконання комплексної програми «Безпечна Львівщина» додали 13 млн 439 тис грн. Цей ресурс використають для покращення матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів та окремих військових формувань, дислокованих на території області, здійснення заходів із протидії тероризму та забезпечення кібербезпеки в області, а також для обслуговування системи відеоспостереження на автомобільних дорогах загального користування.

Крім того, за рахунок перерозподілу додаткової дотації з державного бюджету спрямували 67,9 млн на оплату навчально-реабілітаційними центрами, інтернатними та професійно-технічними закладами обласного підпорядкування продуктів харчування, комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій учням профтехосвіти, а також 20 млн грн на утримання установ освiти і охорони здоров’я, на оплату енергоносіїв, спожитих медичними закладами обласного підпорядкування.

Нагадаємо, цьогоріч у березні Львівська обласна рада затвердила комплексну цільову програму «Безпечна Львівщина». Тоді на її реалізацію виділили 39,4 млн грн.

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