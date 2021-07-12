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Важкоатлети Львівщини здобули шість медалей на чемпіонаті України

Ольга Денисяка

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Збірна важкоатлетів Львівщини здобула шість золотих медалей на чемпіонаті України з важкої атлетики серед молоді до 23 років, який проходив на Донеччині. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

Першою медаль виборола 19-річна Ельвіра Борозна у ваговій категорії до 76 кг. В боротьбі зі значно старшими суперницями Еля вдало використала усі шість спроб та виборола срібло у двоборстві, а також два малих срібла у ривку (80 кг) та поштовху (106 кг).

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Одразу три золоті медалі у складі збірної Львівщини здобув важкоатлет Володимир Галій у ваговій категорії 67 кг. Показавши найкращий результат у ривку (118 кг) та у поштовху (140 кг), він переміг у сумі двоборства з результатом 258 кг. Це вже не перший чемпіонський титул Володимира у цьому змагальному сезоні. Раніше він став переможцем змагань серед юніорів, серед студентів та володарем золотої медалі дорослого чемпіонату у поштовху.

Три золоті нагороди завоював також і титулований жидачівський важкоатлет Богдан Гоза, який змагався у ваговій категорії до 109 кг. Він показав результат  180 кг у ривку та 200 кг у поштовху. У сумі двоборства Богдан виборов перемогу з результатом 380 кг.

Віце-чемпіоном України у вазі до 102 кг став Данило Мочернюк. У сумі двоєборства він показав результат 338 кг, виборовши при цьому два малих срібла – в ривку (150 кг) і поштовху (188 кг).

Золоту медаль в ривку із результатом 133 кг у ваговій категорії 81 кг виборов Орест Романів. Однак через травму атлет не зміг повноцінно поборотися за медаль у поштовху та сумі двоборства.

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Фото: управління молоді та спорту Львівської ОДА

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