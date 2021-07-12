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У Львові нетверезий чоловік потрапив під колеса тролейбуса

Ольга Денисяка

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У понеділок, 12 червня, на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові нетверезий 55-річний чоловік переходив дорогу та потрапив під колеса тролейбуса. Його госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.

Як повідомила Львівському порталу речниця Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Тетяна Андрєєва, під час аварії чоловік був нетверезим. Потерпілого із закритою черепно-мозковою травмою та забоями госпіталізували до Львівської лікарні швидкої допомоги.

Решту даних зараз встановлюють.

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Фото: Варта-1

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