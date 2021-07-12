Поїздка за кордон у 2021 році: що необхідно знати

МЗС України підготувало відповіді на найпоширеніші питання щодо поїздок за кордон у 2021 році. Передусім МЗС радить обов’язково перевірити режим в’їзду і документи, які знадобляться.

Як дізнатись про відкриті країни і умови перетину кордону?

Актуальна інформація про правила в’їзду для громадян України в різні країни світу доступна на порталі МЗС. Інформація на сайті про обмеження і вимоги на онлайн-карті цього ресурсу завжди оперативно оновлюється.

Як/де порахувати кількість днів перебування по безвізу в ЄС?

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Для розрахунку термінів перебування по безвізу в ЄС рекомендуємо скористатись відповідним калькулятором.

Де робити ПЛР-тест перед вильотом, щоб він був прийнятий в іншій країні?

Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, зареєстрованою в Україні відповідно до чинного законодавства, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код та переклад на визначену країною призначення іноземну мову, зазвичай англійську.

Чи будуть українські цифрові COVID-сертифікати визнаватися в ЄС та світі?

Україна — одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із стороною ЄС стосовно впровадження COVID-сертифікатів. Паралельно МЗС України у співпраці з МОЗ та Мінцифрою проводить переговори у двосторонньому порядку з країнами про взаємне визнання міжнародних сертифікатів.

Я отримав(ла) першу дозу вакцини Covishield, а другу — корейської AstraZeneca. Чи можу я в’їхати в країни Шенгенської зони?

Питання умов перетину кордону, необхідних для цього документів та потенційних заходів тестування і карантину належить до національної компетенції держав-членів ЄС. Європейська комісія працює над спільною позицією, але наразі держави-члени лише розпочали процес національних консультацій, в тому числі в питанні, які категорії вакцин визнавати для перетину кордону.

Чи потрібен дозвіл, щоб вивезти дітей за кордон?

Виїзд за кордон громадян України, яким не виповнилося 16 років, у супроводі одного з батьків, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та часового проміжку перебування у цій державі.

Що робити, якщо правила зміняться під час мого перебування в країні за кордоном? Чи зможу я повернутися?

Громадянин України має право повернутись в Україну за будь-яких обставин. У разі надзвичайних ситуацій можна звернутись на відповідні гарячі лінії українських посольств і консульств за кордоном (повний перелік з контактами можна знайти тут). Водночас МЗС рекомендує перед кожною поїздкою зареєструвались в системі «ДРУГ» (https://friend.mfa.gov.ua/). Це полегшить зв’язок з вами у випадку кризової ситуації.

Міністерство закордонних справ України нагадує, що у кожній країні діють свої правила. Вони рекомендують детально ознайомитись з відповідними інструкціями на порталі МЗС, у тому числі в рубриці «Особливості по країні» в розділі «Режим в’їзду для громадян України» для уникнення можливих ускладнень чи непорозумінь.

Нагадуємо, що є перелік країн Європи, куди українці можуть в’їхати без Covid-вакцинації.

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