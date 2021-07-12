Голова Славської ОТГ разом зі своїми синами піднявся на гору Кіліманджаро

Голова Славської об’єднаної територіальної громади Володимир Бега разом із своїми синами підійнявся на найвищу точку Африки – гору Кіліманджаро. Про це інформує Славська ОТГ у Facebook.

«Пам’ятаєте, нещодавно ми розповідали про трьох мешканок нашої громади, які піднялися на Арарат – найвищу вершину Туреччини. Здається, що голова нашої громади Володимир Бега надихнувся їхнім вчинком і теж пішов в гори. І обрав для цього найвищу точку Африки – гору Кіліманджаро. Її висота 5895 м», – йдеться у повідомленні.

Підіймався на вершину голова громади зі своїми трьома синами. Наймолодшому з них – Данилу Бегу – 14 років. За попередніми даними національного парку Кіліманджаро, він наймолодший українець, який піднявся на найвищу вершину Африки.

Реклама партнерів

Нагадаємо, нещодавно найвищу вершину Туреччини, гору Арарат, висота якої сягає 5137 м, підкорили мешканки Славської громади – Лідія Левкович, Ірина Попович та Людмила Коваль.

Довідка

Кіліманджаро – гірський масив, потенційно активний стратовулкан на північному сході Танзанії, найвища точка Африки над рівнем моря. Її висота 5895 м.

Масаї називають її «біла гора». Але з 1912-го року Кіліманджаро втратила 80% свого снігового покрову через зміну клімату.

Гору відвідують близько 50 тисяч альпіністів на рік.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.