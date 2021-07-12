Голова Славської ОТГ разом зі своїми синами піднявся на гору Кіліманджаро

Голова Славської об’єднаної територіальної громади Володимир Бега разом із своїми синами підійнявся на найвищу точку Африки – гору Кіліманджаро. Про це інформує Славська ОТГ у Facebook.
«Пам’ятаєте, нещодавно ми розповідали про трьох мешканок нашої громади, які піднялися на Арарат – найвищу вершину Туреччини. Здається, що голова нашої громади Володимир Бега надихнувся їхнім вчинком і теж пішов в гори. І обрав для цього найвищу точку Африки – гору Кіліманджаро. Її висота 5895 м», – йдеться у повідомленні.
Підіймався на вершину голова громади зі своїми трьома синами. Наймолодшому з них – Данилу Бегу – 14 років. За попередніми даними національного парку Кіліманджаро, він наймолодший українець, який піднявся на найвищу вершину Африки.
Нагадаємо, нещодавно найвищу вершину Туреччини, гору Арарат, висота якої сягає 5137 м, підкорили мешканки Славської громади – Лідія Левкович, Ірина Попович та Людмила Коваль.
Довідка
Кіліманджаро – гірський масив, потенційно активний стратовулкан на північному сході Танзанії, найвища точка Африки над рівнем моря. Її висота 5895 м.
Масаї називають її «біла гора». Але з 1912-го року Кіліманджаро втратила 80% свого снігового покрову через зміну клімату.
Гору відвідують близько 50 тисяч альпіністів на рік.
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Вероніка Рой