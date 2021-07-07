Три мешканки Львівщини підкорили найвищу гору Туреччини

Троє жительок Славського піднялися на гору Арарат – найвищу вершину Туреччини. Сходження тривало п’ять днів поспіль. Про це йдеться на сторінці громади у Facebook.

Найвищу вершину Туреччини, гору Арарат, висота якої сягає 5137 м, підкорили мешканки Славської громади Лідія Левкович, Ірина Попович та Людмила Коваль.

Загалом весь похід зайняв п’ять днів. Спочатку туристи піднялися на висоту 3200 м, розмістили табір й акліматизувались, далі піднялись на висоту 4000 м, а потім – на саму вершину.

Жінки розповідають, що підкорення Арарату не далося їм легко, висота давалась взнаки – боліла голова, паморочилось у голові, була тахікардія. Проте жодна з них навіть не думала зупинятися.

«Коли ми приїхали до підніжжя гори і побачили вершину, вже тоді зрозуміла: я буду там. Гора пускала нас, хто ходить в гори, той зрозуміє про що я. Останній підйом ми розпочали о 01:00 год. ночі, а о 6:20 ми вже стояли на вершині. І це таке відчуття ейфорії, у голові тільки одна думка: я це зробила», – поділилася враженнями Лідія Левкович.

Водночас туристки зауважують, що піднятись на Арарат їм допомогла згуртована команда, яка була спеціально споряджена й підготовлена, на чолі з гідом. У непрості хвилини підйому їх надихав 71-річний член групи, на рахунку якого вже п’ять підкорених вершин подібної висоти.

«У нас була надзвичайно крута команда. Наш гід Орест Кінаш – неймовірна людина, згуртував нас Володимир Павлишин і, знаєте, йому неможливо відмовити. Напевно, тому ніхто з нас навіть не вагався йти чи не йти. У наші команді ще була одна людина-легенда – це Володимир Лютов. Лише уявіть, йому 71, і це вже п’ята вершина такої висоти, яку він підкорив», – розповідає Лідія Левкович.

Наостанок жительки гірського регіону Львівщини додають: не бійтеся йти в гори, які дарують не лише нові враження, а й «свіжий» погляд на життя.

«Гори – це місце сили, повірте після такого походу, ви по-іншому подивитесь на проблеми! Ви зрозумієте, що їх насправді немає», – каже Ірина Попович.

Довідково

Гора Арарат (5165 м), яка є згаслим вулканом, – найвища вершина Туреччини, розташована на Вірменському нагір’ї, поблизу кордону з Вірменією. Складається з двох вулканічних частин: Великий Арарат – висота 5165 м і Малий Арарат – 3914 м. Вершина першого вкрита снігом, є льодовики.

За біблійною легендою, саме на горі Арарат зупинився Ноїв ковчег по завершенню всесвітнього потопу.

Арарат вважають одним із найлегших 5-тисячників неподалік Європи. Щоб піднятися, ще донедавна потрібен був спеціальний дозвіл, адже гора знаходиться у прикордонній зоні біля Вірменії та Ірану. На оформлення такого документу треба було чекати кілька місяців, проте нещодавно умови спростили.

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Фото: Facebook Славської селищної ради