Блискавка вбила 11 туристів, які робили селфі

В індійському місті Джайпур у неділю від удару блискавки загинули щонайменше 11 людей, ще більше – отримали поранення. Жертви робили селфі під час зливи на сторожовій вежі популярного туристичного об’єкта Форт Амер XII століття, пише BBC.

За попередніми даними на вежі і стіні форту під час інциденту було приблизно 27 людей. Дехто, після влучання блискавки, стрибнув на землю.

Поліція повідомила ЗМІ, що серед загиблих більшість були молодими людьми.

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Зазвичай з червня по вересень в Індії – сезон мусонів, під час якого тривають сильні зливи. Блискавки в Індії щороку вбивають в середньому 2 000 людей.

Заходи безпеки під час ударів блискавки:

Сховайтеся у великій будівлі чи в машині

Уникайте великих відкритих ділянок та відкритих вершин пагорбів

Якщо вам ніде сховатися, будьте якомога меншою мішенню – присядьте, зігнувши руки і ноги та втягнувши голову

Не ховайтеся під високими або ізольованими деревами

Якщо ви перебуваєте на воді, якнайшвидше виберіться на берег та тікайте з широких відкритих пляжів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Жовківщині жінка вижила після удару блискавки.

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