Дві будівлі поліції у Львові «замінувала» 48-річна жінка

Поліцейські встановили жінку, яка надала неправдиве повідомлення про замінування двох будівель поліції у Львові. Нею виявилася 48-річна львів’янка. Про це інформує відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як відомо, 11 липня о 05:45 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що будівлі Головного управління поліції Львівщини та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції заміновані.

На місці працювали працювали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі території – жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Згодом поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надала 48-річна львів’янка, яка скористалась телефоном своєї матері.

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