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У Львові замінували управління поліції

Вероніка Рой

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У неділю вранці, 11 липня, невідомий повідомив про замінування Головного управління поліції Львівщини, що на пл. Генерала Григоренка, 3. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Фото: wikimapia.org

Так, 11 липня близько 06:05 до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі Головного управління Національної поліції у Львівській області, що на площі Генерала Григоренка, 3. Також невідомий повідомив про замінування будівлі відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції у Львівській області, що на вул. Академіка Кучера, 5.

Наразі задіяні сили та засоби цивільного захисту міста.

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