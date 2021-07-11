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З річки у Ходорові витягли тіло 46-річного чоловіка

Вероніка Рой

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У суботу, 10 липня, з річки Луг у місті Ходорів витягли тіло 46-річного місцевого мешканця, що втопився під час купання. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Мова, ймовірно, йде про чоловіка, що ще 7 липня близько 18:00 год. пішов купатися та пропав. Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області протягом 8 та 9 липня обстежували річку, проте чоловіка не знайшли.

Та 10 липня близько 09:40 год. річці Луг було виявлено тіло 46-річного місцевого мешканця. Тіло без ознак насильницької смерті піднято на поверхню працівниками поліції.

Обставини події встановлюються.

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Нагадаємо, з початку цьогорічного купального сезону на Львівщині потонули вже більше двох десятків людей, в тому числі четверо дітей. Мешканців закликають бути обережними на воді і дотримуватись правил безпеки.

Додамо, що купатися офіційно дозволено лише у 13 водоймах на Львівщині. Із повним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

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