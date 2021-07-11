В Україні побільшало хворих із підозрою на штам Delta

Міністерство охорони здоров’я вже фіксує в Україні хворих на коронавірус із підозрою на новий штам Delta. Їхня кількість може зрости. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі ондного з українських телеканалів, передає Укрінформ.

За словами високопосадовця, наразі додалося хворих із підозрою на зараження індійським штамом коронавірусу. Точних цифр він не назвав.

«Наступного тижня ми вже отримаємо фінальне підтвердження щодо нових зразків, там уже є підозри на Delta. Тому, скоріш за все, цифри будуть оновлюватись», – сказав він.

Нагадаємо, нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

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В Україні вже почали впроваджувати заходи з протидії поширення Дельта-штаму. Уряд запровадив обов’язковий тест для перетину українського кордону для людей, які їдуть з країн, де поширений цей штам.

У Львові через новий штам коронавірусу «Дельта» вирішили посилити карантин у закладах харчування та установах культури, однак про які саме обмеження йде мова наразі ще не відомо. Окрім того, в місті пришвидшать темпи вакцинації, а в медзакладах збільшать кількість ліжок для пацієнтів з covid.

Додамо, за даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Водночас, наголошується, що ефект від вакцин здебільшого зберігається.

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