Сьогодні Італія і Англія зіграють у фіналі футбольного Євро-2020

Національні збірні Італії та Англії зіграють у неділю, 11 липня, у фіналі XVI чемпіонату Європи з футболу.Про це пише Укрінформ.

Поєдинок за трофей Анрі Делоне на стадіоні «Вемблі» в Лондоні о 22.00 покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 1».

Матч розсудить Бйорн Кейперс з Нідерландів.

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Суперники зустрічалися 27 разів: 11 перемог Італії, 8 – Англії і 9 нічиїх.

На шляху до фіналу Євро-2020 Англія перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0), обіграла Чехію (1:0), Німеччину (2:0), Україну (4:0) і в додатковий час Данію (2:1).

Італія в свою чергу завдала поразки Туреччині (3:0), Швейцарії (3:0), Вельсу (1:0), Австрії у додатковий час (2:1), Бельгії (2:1) та Іспанії в серії пенальті (4:2).

Італійці не вигравали цей турнір вже 53 роки, а англійці вперше візьмуть участь у вирішальному матчі чемпіонату Європи.

Нагадаємо, 3 липня збірна України із рахунком 0:4 поступилась збірній Англії у чвертьфіналі Євро-2020 і таким чином завершила свою участь у турнірі.

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