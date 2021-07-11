На Львівщині протягом декількох годин п’яні водій вчинили дві ДТП

У суботу, 10 липня, на дорогах міжнародного значення на Львівщині протягом кількох годин сталися дві ДТП. В обох випадках винуватцями були нетверезі водії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Перша ДТП трапилася учора ввечері на трасі Львів — Краковець біля Львова. За даними патрульних, сталася потрійна аварія: зіткнулися автівки Chery Arrizo, ВАЗ 21102 та Volkswagen Golf.

«29-річний водій першої автівки виїхав на зустрічну смугу, не врахував дорожню обстановку і, не дотримавшись безпечного інтервалу, здійснив зіткнення з двома іншими транспортними засобами.У винуватця патрульні виявили ознаки алкосп’яніння. Перевірка на приладі Drager підтвердила це. Результат – 2,06 проміле», – розповідають патрульні.

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Керував Chery Arr мешканець Яворівського району. На нього склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. Також винесли постанову за ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

За кілька годин трапилася ще одна ДТП на 584 кілометрі автодороги М-06, що неподалік міста Миколаїв. 33-річний керманич автомобіля Volkswagen Polo не впорався з керуванням і в’їхав в автомобіль Ford Transit.

У винуватця також виявили ознаки алкосп’яніння, однак від перевірки він відмовився. На нього склали такі ж протоколи як і на попередника.

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Фото: патрульна поліція Львівщини