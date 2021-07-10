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Мальта першою в ЄС заборонить в'їзд всім не щепленим від COVID мандрівникам

Вероніка Рой

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Мальта заборонить в’їзд в країну всім мандрівникам з середи, 14 липня, якщо вони не будуть повністю вакциновані проти COVID-19. Про це пише УП з посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров’я країни Кріс Фірн заявив, що Мальта буде першою країною в ЄС, яка піде на такий крок, але «потрібно захистити наше суспільство».

Мальта визнає тільки сертифікати про вакцинації, видані ЄС і Великобританією, але з 14 липня Мальта визнаватиме тільки ту частину сертифіката ЄС, яка стосується людей, які повністю вакциновані. Єдиним винятком будуть невакциновані діти у віці від 5 до 12 років, які будуть допущені на Мальту при негативному результаті тестування і в супроводі повністю вакцинованих батьків.

Зазначається, що на Мальті щодня з понеділка реєстрували подвоєння нових випадків COVID-19. Фірн сказав, що недавній сплеск нових випадків стався серед відвідувачів, які, незважаючи на негативний результат тесту перед посадкою в літак, не були вакциновані. Більшість з них були молоді люди, які відвідують школи англійської мови. Такі школи будуть закриті з середи.

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На сьогодні туристи можуть приїхати на Мальту, якщо вони будуть повністю вакциновані або мають негативний результат ПЛР-тестування. Єдиний виняток – британські туристи, яким вже потрібно було пройти повну вакцинацію через поширеність там варіанту “Дельта”.

Додамо, на Мальті повністю вакциновані 79% дорослого населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у які країни Європи українці можуть в’їхати без Covid-вакцинації.

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