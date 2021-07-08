У які країни Європи українці можуть в’їхати без Covid-вакцинації

На сьогодні українці можуть в’їжджати у понад 10 країн Європи без вакцинації від коронавірусної інфекції. Про це йдеться у дослідженні Європейської правди.

До прикладу, туристам з України, які хочуть відвідати, Болгарію, Боснії і Герцеговину, Грецію, Кіпр, Грузію, Молдову, Румунію, Сербію, Туреччину, Хорватію вакцинація не обов’язкова, але потрібно пройти тест перед вильотом. Від тестів звільнені вакциновані мандрівники.

Натомість Румунія дозволяє в’їзд туристів лише на 3 дні. Тому з собою потрібно мати підтвердження про те, що ви покинете її територію у встановлений термін.

Також є три країни – Албанія, Чорногорія та Північна Македонія не вимагають в українських туристів тести на Covid.

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Мандрівники, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу в Україні будь-яким доступним препаратом, можуть в’їхати без обмежень в Австрію, Естонію, Ісландію, Іспанію, Нідерланди, Словенію, Угорщину та Швейцарію. А ось Німеччина, Франція і Литва не визнають китайську вакцину CoronaVac.

Країни, які є закритими для українських туристів: Азербайджан, Бельгія, Білорусь, Британія, Ірландія, Італія, Данія, Латвія, Люксембург, Мальта, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Фінляндія, Чехія та Швеція.

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Інфографіка: Європейська правда