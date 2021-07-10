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Як учасникам АТО та ООС зі Львівщини отримати компенсацію на сімейний відпочинок

Вероніка Рой

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Учасники АТО та ООС з Львівщини та їхні родини можуть одержати грошову компенсацію витрат на сімейний відпочинок з обласного бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Право скористатися програмою сімейного відпочинку за кошти з обласного бюджету передбачене в межах реалізації обласної Комплексної програми соціальної підтримки АТО/ООС. З обласного бюджету цьогоріч виділено 1,9 млн грн на сімейний відпочинок для:

  • учасників АТО (ООС), які отримали поранення або захворювання під час участі в АТО (ООС), та членів їх сімей (дружина та діти віком до 18 років);
  • бійців-добровольців АТО (відповідно до рішення комісії Львівської обласної ради), які проходили лікування в закладах охорони здоров’я від початку проведення АТО (ООС ) та членів їх сімей;
  • дружин, чоловіки яких загинули в зоні АТО (ООС) або померли після повернення із зони АТО (ООС), дружин померлих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні тощо.

Граничний розмір компенсації становить не більше 1500 грн з розрахунку на кожного члена сім’ї.

Щоб отримати кошти необхідно:

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  • Самостійно обрати заклад для сімейного відпочинку на території Львівської області.
  • Звернутись із письмовою заявою та копіями окремих документів до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.
  • В органі соціального захисту населення укласти трьохсторонній договір про компенсацію вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку.

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