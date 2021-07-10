Як учасникам АТО та ООС зі Львівщини отримати компенсацію на сімейний відпочинок

Учасники АТО та ООС з Львівщини та їхні родини можуть одержати грошову компенсацію витрат на сімейний відпочинок з обласного бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.
Право скористатися програмою сімейного відпочинку за кошти з обласного бюджету передбачене в межах реалізації обласної Комплексної програми соціальної підтримки АТО/ООС. З обласного бюджету цьогоріч виділено 1,9 млн грн на сімейний відпочинок для:
- учасників АТО (ООС), які отримали поранення або захворювання під час участі в АТО (ООС), та членів їх сімей (дружина та діти віком до 18 років);
- бійців-добровольців АТО (відповідно до рішення комісії Львівської обласної ради), які проходили лікування в закладах охорони здоров’я від початку проведення АТО (ООС ) та членів їх сімей;
- дружин, чоловіки яких загинули в зоні АТО (ООС) або померли після повернення із зони АТО (ООС), дружин померлих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні тощо.
Граничний розмір компенсації становить не більше 1500 грн з розрахунку на кожного члена сім’ї.
Щоб отримати кошти необхідно:
- Самостійно обрати заклад для сімейного відпочинку на території Львівської області.
- Звернутись із письмовою заявою та копіями окремих документів до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.
- В органі соціального захисту населення укласти трьохсторонній договір про компенсацію вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку.
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Вероніка Рой