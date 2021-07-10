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Дієтологиня розповіла, чим корисні для здоров’я ягоди

Вероніка Рой

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Дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, чим корисна лохина та чому дикорослі ягоди потрібно додати до свого раціону всім, хто дбає про своє здоров’я. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

 За її словами, саме в ягодах, а не у фруктах, є найбільше фітонутрієнтів, які мають надзвичайно широкий спектр впливу на організм людини:

  • впливають на когнітивні функції (покращують пам’ять, зменшують нейрозапалення, знижують ризик порушень роботи головного мозку);
  • покращують роботу судин всіх калібрів, особливо – найдрібніших, капілярів.
  • відновлюють структуру ендотелію (внутрішньої вистілки судин, запалення в якій веде до серцево-судинних захворювань);
  • мають загальну протизапальну дію, а також антимутагенну;
  • покращують роботу печінки, особливо – при ожирінні, порушенні холестеринового обміну;
  • оздоровлюють та омолоджують кишечний мікробіом, сприяють збільшенню та росту корисних бактерій (лакто- та біфідо-, які, в свою чергу, позитивно впливають на роботу всього організму).

«Чим корисні дикорослі ягоди? Поки вони виростуть, їм доводиться у житті часто стресувати, чимало «настраждатися», бо у горах влітку їх палять сонячні промені, сушить вітер, б’є град, взимку сковує мороз та вітер, пробують їсти шкідники.  І протягом дуже тривалої еволюції ці ягоди накопичили неймовірні сили виживання. Вони змогли вижити без добрив та регулярного поливу, без виполювання бур’янів, без теплиць і штучного світла. Ці ягоди дають силу людині тисячі років, тому що людина – все ще частина екосистеми. Різними механізмами впливу вони допомагають і людині, яка їх вживає, вижити. Це явище отримало назву ксеногормезису, коли загартовані стресом рослини передають свою силу людині і роблять її сильнішою і здоровішою, активуючи гени довголіття», – пише Оксана Скиталінська.

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