ОСТАННІ НОВИНИ

За місяць в ДТП з мотоциклістами загинуло 11 людей

Вероніка Рой

|

Протягом червня 2021 року на Львівщині трапилося 65 ДТП за участю мотоциклістів та скутеристів, в яких загинуло 11 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

«На Львівщині, лише у червні, зареєстрували 65 дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклістів та скутеристів. З них, 51 аварія з потерпілими, в яких травмувалася 51 людина і 11 – загинуло», – йдеться у повідомленні.

У патрульній поліції закликаються усіх учасників дорожнього руху поважати одне одного. Неухильно дотримуватися ПДР, зокрема, стежити за дорожньою обстановкою і обирати безпечну швидкість. Маневри мають бути тільки безпечними!

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: патрульна поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

Із 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на ...

Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів