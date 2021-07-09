За місяць в ДТП з мотоциклістами загинуло 11 людей

Протягом червня 2021 року на Львівщині трапилося 65 ДТП за участю мотоциклістів та скутеристів, в яких загинуло 11 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

«На Львівщині, лише у червні, зареєстрували 65 дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклістів та скутеристів. З них, 51 аварія з потерпілими, в яких травмувалася 51 людина і 11 – загинуло», – йдеться у повідомленні.

У патрульній поліції закликаються усіх учасників дорожнього руху поважати одне одного. Неухильно дотримуватися ПДР, зокрема, стежити за дорожньою обстановкою і обирати безпечну швидкість. Маневри мають бути тільки безпечними!

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: патрульна поліція