В українського політв’язня, якого утримують у РФ стався мікроінсульт

В українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва, якого незаконно утримують у СІЗО в Ростовській області стався мікроінсульт. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Львівський портал.

Вона зазначила, що адвокат українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва, який незаконно утримується у «ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области» повідомив, що у його підзахисного стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя.

«За словами правозахисника, лікар швидкої, яку викликали в слідчий ізолятор, це заперечив. Сказав, що Сервет цілком здоровий та не потребує допомоги. Наш співгромадянин також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві та головні болі.Однак звернення до адміністрації СІЗО про надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфікованого лікарського огляду ігноруються», – написала Денісова.

Реклама партнерів

Вона наголосила, що дії РФ розцінюють як катування і нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Також омбудсмена звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно відновити порушені права Сервета Газієва, зокрема, забезпечити йому необхідну медичну допомогу, в тому числі госпіталізувати в стаціонар медзакладу, де провести медичне обстеження і подальше лікування, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов’язаного з взяттям під варту, через критичний стан здоров’я громадянина України.

«Від Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова вимагаю надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО-5 міста Ростова-на-Дону та притягнути винних до кримінальної відповідальності. Закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ з вимогою негайного звільнення усіх бранців Кремля», – заявила Денісова.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.