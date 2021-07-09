Укрпошта випустить марку до Олімпійських ігор

До проведення ХХХІІ Літніх Олімпійських ігор у Токіо Укрпошта презентує нову поштову марку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Укрпошти.

Дизайн марки, конверта та штемпеля «Перший день» розробила Марія Куц, яка є також автором однойменної пам’ятної монети Національного банку України.

На поштовій марці 2021 року зображені сонячний диск на тлі гори Фудзіяма, стилізовані під мистецтво оригамі зображення, що символізують деякі олімпійські види спорту та логотип Національного олімпійського комітету України. Конверт й поля маркового аркушу прикрашені традиційними українськими і японськими символами – гронами калини та квітами сакури.

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Марка випущена тиражем 140 тисяч примірників, номінальна вартість – F (17 грн).

Придбати поштову марку, присвячену Олімпіаді в Японії, можна у відділеннях Укрпошти, а також у філателістичному онлайн-магазині.

З часу проголошення Незалежності України, напередодні кожних літніх та зимових мультиспортивних стартів чотириріччя, Укрпошта у співпраці з Національним олімпійським комітетом України випускає поштові марки. Загалом було введено в обіг 17 олімпійських поштових марок та поштових блоків загальним накладом понад 14 млн примірників.

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Фото: Укрпошта