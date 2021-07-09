Нетипова ДТП на Львівщині: зіктнулися ВАЗ, мопед та велосипед

У четвер, 8 липня, у селі Щирець зіткнулися автомобіль ВАЗ, мопед та велосипед, що рухалися в одному напрямку. У результаті аварії постраждала одна людина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 14.15 на трасі Львів-Пустомити-Меденичі у селі Щирець. За даними поліції, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2108, яким керував 56-річний мешканець району, мопед «Дельта» та велосипед. Усі транспортні засоби рухались в одному напрямку.

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Внаслідок зіткнення 69-річний водій мопеда отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини події.

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Фото: поліція