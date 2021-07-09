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На базі відпочинку в Ходорові водолази шукають зниклого чоловіка

Ольга Денисяка

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У Стрийському районі водолази три дні шукають 46-річного чоловіка, який пішов купатись та зник. Про це Львівському порталу повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області.

Чоловіка шукають в озері на відпочинковій базі «Водна» у місті Ходорів Стрийського району.

Місцевий мешканець пішов купатись ще у середу, 7 липня, близько 18:00 год. та безвісти зник.

Наразі пошуки тривають.

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