Житель Городка мало не зарізав 23-річного хлопця

У середу, 7 липня, у місті Городок поліцейські спіймали 37-річного місцевого мешканця, котрий під час сварки підрізав хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

7 липня поліцейські одержали повідомлення від медиків про 23-річного жителя міста Городок, доставленого в одну з лікарень міста. У хлопця було діагностовано проникаюче ножове поранення грудної клітки.

Правоохоронці встановили, що близько 17.00 у Городку в потерпілого виник конфлікт з невідомим чоловіком, під час якого той завдав йому ножового поранення. Згодом поліцейські спіймали зловмисника. Ним виявився 37-річний житель Городка. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Реклама партнерів

8 липня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція