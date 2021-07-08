У Німеччині штам «Дельта» складає вже 60% заражень

У Німеччині штам коронавірусу «Дельта», вперше виявлений в Індії, складає вже майже 60% серед усіх заражень, поступово витісняючи британський штам «Альфа». Як повідомляє Європейська правда з посиланням на DPA, про це повідомили в Інституті Роберта Коха.

Хоча показники захворюваності в країні залишаються на мінімумі за майже рік, на тижні з 21 по 27 червня частка «Дельти» серед досліджених позитивних зразків склала 59%, майже подвоївшись, порівняно з даними за тиждень до того.

Оскільки йдеться про дані двотижневої давності, в Інституті припускають, що на цей час «Дельта» складає вже дві третини всіх заражень коронавірусом в країні.

Штам «Альфа». натомість, стає менш поширеним. Якщо у кінці травня він домінував і складав 91% всіх випадків, то на кінець червня – лише 33%. Інші варіанти коронавірусу у Німеччині зустрічаються рідко.

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Експерти-вірусологи закликають не послаблювати пильність та далі носити маски і дотримуватись всіх заходів обережності, з огляду на те, що штам «Дельта» більш заразний.

У той же час, темпи вакцинації у Німеччині сповільнилися. За останній тиждень середні темпи за день складали 710 тисяч щеплень, тоді як за тиждень до того – 800 500 щеплень, а два тижні тому – 820 000.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

В Україні вже почали впроваджувати заходи з протидії поширення Дельта-штаму. Уряд запровадив обов’язковий тест для перетину українського кордону для людей, які їдуть з країн, де поширений цей штам.

Як повідомляв Львівський портал, через новий штам коронавірусу «Дельта» у Львові вирішили посилити карантин у закладах харчування та установах культури, однак про які саме обмеження йде мова наразі ще не відомо. Окрім того, в місті пришвидшать темпи вакцинації, а в медзакладах збільшать кількість ліжок для пацієнтів з covid.

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