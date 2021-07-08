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У Львові гудітимуть сирени

Андрій Котенський

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У Львові у четвер, 8 липня, перевірятимуть роботу відновлених сирен на вулиці Зеленій. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Тестування системи оповіщення очікується у проміжку із 12.00 до 13.00 год.

«Через відновлення працездатності електромеханічних сирен, 8 липня, в період з 12.00 до 13.00 можливий короткочасний запуск сирени встановленої за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 12», – йдеться у повідомленні.

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Працівники департаменту цивільного захисту просять зберігати спокій.

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