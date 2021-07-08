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У ДТП на об’їзній дорозі Львова загинув мотоцикліст

Ольга Денисяка

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7 липня на об’їзній дорозі Львова поблизу села Скнилів сталась ДТП, в якій загинув 41-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась близько 22:00 год. Зіткнулись автомобіль «Сітроен», яким керував 32-річний мешканець сусіднього села та мотоцикл «Сузукі», яким керував 41-річний мешканець Львова.

Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.

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Фото: скріншот з відео Facebook/ Ігор Зінкевич

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