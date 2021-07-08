У Червонограді стартує пілотний проєкт з трансформацію вугільної галузі. Деталі

У двох шахтарських містах України, у Червонограді Львівської області та Мирнограді Донецької області, стартує пілотний проєкт з трансформації вугільної галузі. Він передбачає створення нових виробництв, розвиток соціальної сфери, інфраструктури тощо. Про це інформує пресслужба Львівської обласної ради.

8 липня у Львівській облраді відбулася зустріч з уповноваженим федерального уряду Німеччини з питань вугільної трансформації в Україні Станіславом Тілліхом. Адже пілотний проєкт трансформації вугільних регіонів реалізують саме за підтримки уряду Німеччини

У Львівській області проєкт реалізують у Червонограді на основі шахт «Великомостівська» і «Надія». Голова Львівської облради Ірина Гримак наголосила, що в межах проєкту ми говоримо не про закриття шахт, а про трансформацію вугільної галузі.

«Вона передбачає перепрофілювання підприємств, які зараз працюють на території Червоноградського району, та допомогу шахтарям здобути нові професії, щоб вони реалізувалися в інших галузях. Маємо на увазі, наприклад, розвиток галузі виробництва електроенергії, енергоефективності, промислового туризму тощо. Львівська обласна рада як партнер також долучатиметься до фінансування цього проєкту», – розповіла Ірина Гримак.

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Станіслав Тілліх зауважив, Німеччина вже пройшла шлях трансформації вугільної галузі, відтак готова ділитися досвідом з Україною, щоб уникати можливих помилок. Також Німеччина заявила про готовність інвестувати в реалізацію цього проєкту в Україні 25 млн євро.

«На основі Червонограду (шахти «Великомостівська» і «Надія») і Мирнограду (Донецька область) як пілотних міст буде розроблена концепція, яку в подальшому застосуємо до інших державних шахт в Україні. Йдеться про трансформацію вугільної галузі на соціально прийнятних умовах, зокрема про створення нових виробництв, розвиток соціальної сфери, інфраструктури, вирішення питання екології. Цей процес триватиме роки, а, можливо, й десятиліття», – розповів Станіслав Тілліх.

Географія проєкту трансформації охопить 5 регіонів України або більше 60 населених пунктів, в яких проживає майже мільйон людей. План справедливої трансформації для громади та регіону передбачатиме заходи зі створення нових робочих місць, сервісів, зниження обсягів використання вугілля у системі теплозабезпечення. Фінансування проєкту здійснюватиметься також з державного бюджету України.

Нагадаємо, цьогоріч у березні стало відомо, що шахту «Надія» ліквідують. Планується, що підприємство працюватиме до кінця червня 2022 року. Зазначимо, шахту «Надія» хочуть зробити першим промисловим музеєм в Україні.

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