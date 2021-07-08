Театр Заньковецької запрошує на прем’єру вистави «Тригрошова опера»

Львів’ян запрошують до Національного театру ім. Марії Заньковецької на виставу «Тригрошова опера» в режисурі Максима Голенка. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі театру.

У театрі розповідають, що в основі сюжету лежить пригодницька історія про лондонських шахраїв, позбавлених благородства.

У «Тригрошовій опері» протиставляються два головні герої – Пітчем («бізнесмен», шеф банди жебраків) та Мекхіт («аристократ», шеф банди вуличних грабіжників), які обоє є першокласними вбивцями. І здавалося б нічого особливого, якби раптом Мекхіт таємно не одружився з єдиною донькою Пітчема –Поллі. І ось тут розпочалось заворушення у нетрях бандитського району Лондона – Сохо, та ще й під час коронації англійської королеви.

«П’єса написана в 1928 році, проте завдяки режисерському прочитанню Максима Голенка, роботі балетмейстера (заслуженого артиста України Максима Булгакова), художниці (Алії Байтеновій) та зірковій команді майже усього акторського складу Театру, серед яких Олександр Норчук, Андрій Козак, Орест Гарда, Олег Сікиринський, Степан Глова, Роман Гавриш, Альбіна Сотнікова, Марта Кулай, Інна Калинюк, Вікторія Потяго, вистава здивує глядача неймовірно сміливим мистецьким вирішенням», – розповідають в театрі.

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«Тригрошова опера» – це один із найвідоміших творів німецького драматурга Бертольда Брехта, у якому музика відіграє один із основних чинників. І саме на сцені Національного театру ім. Марії Заньковецької п’єса вперше зазвучить із оригінальною музикою композитора Курта Вайля.

Зонги баладової опери, близькі до джазового ритму, упродовж усієї вистави виконуватимуться акторами під супровід оркестру Театру.

Вистава відбудеться 9 та 10 липня о 19:30 год. та 18 липня о 19:00 год.

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