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Львівський ветеринарний університет визнали одним з кращих в Україні

Ольга Денисяка

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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького посів друге місце в рейтингу кращих аграрних вищих навчальних закладів України. Про це повідомляє Освіта.ua.

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг закладів вищої освіти України 2021 року. Усього до нього потрапило 242 університети. У рейтингу кращих аграрних вишів Львівський ветеринарний університет посів друге місце. У загальному рейтингу університет – на 61 місці.

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Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

«ТОП-200 Україна» – базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.

Рейтинг «Scopus» – результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Рейтинг «Бал ЗНО на контракт» – рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Нагадаємо, Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка увійшли до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings.

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