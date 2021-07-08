Гурт KAZKA виступить у Львові 9 липня

Через негоду концерт гурту, який мав відбутися 25 червня організатори перенесли на 9 липня, також змінивши локацію події. Тепер усі хто не встигли придбати квитки раніше можуть зробити це до 9 липня. Новий майданчик «має дах», тому ані дощ, ані вітер тепер не завадять концерту. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Гурт KAZKA вступить у Львові з новою програмою.

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«Виступи KAZKA – це завжди дуже актуальне та супергармонійне поєднання популярної електронної музики з традицією народного співу та автентичних інструментів. В цьому романтичному місті ми всі зберемося, щоб кохати, бути коханими, чути добрі пісні та співати їх разом! Після її концерту ви вкотре переконаєтесь: українське – це круто», – запевняють організатори.

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Чому варто відвідати концерт KAZKA у Львові?

Почути як звучить якісний українських поп з елементами електрофолку.

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Побувати на концерті першого україномовного гурту, що потрапив до всесвітньовідомого чарту SHAZAM.

Заспівати разом із бендом їхній хіт «Плакала», який зібрав майже 400 мільйонів переглядів у YouTube.

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Чекаємо на вас 9 липня о 20:00 на новій локації – Ennio Event Square (м. Львів, вул. Джерельна, 22).

Придбати квитки можна за посиланням: Concert.ua

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