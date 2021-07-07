У Львові чоловік розбився насмерть, коли перелазив з одного балкона на інший

7 липня на вулиці Лобачевського у Львові чоловік намагався з балкона сусідського будинку потрапити на балкон свого будинку, проте не втримався та впав з висоти третього поверху. Від отриманих травм він помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 30-річного місцевого мешканця. Також попередньо встановлено, що чоловік намагався через балкон сусідського будинку потрапити на балкон свого будинку. Проте, не втримався та впав з висоти третього поверху, отримавши при цьому тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінеального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів