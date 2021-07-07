У Яремче авто туристів злетіло в урвище. Є загиблі

Поліція Прикарпаття розслідує смертельну ДТП в Яремче, де автомобіль злетів з дороги в урвище та загинуло четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківщини.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen Tiguan, рухаючись у напрямку Микуличина, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і злетів з дороги в урвище.

Внаслідок аварії автомобіль перекинувся на дах.

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В поліцію повідомлення про ДТП надійшло о 11:45 від місцевої мешканки, яка виявила перекинуте авто в урвищі. На місце події одразу виїхали медики, рятувальники і поліцейські.

На жаль, усі четверо людей. Які перебували у авто загинули.

За попередньою інформацією, керував автомобілем 29-річний житель Кропивницькогою У аварії також загинула 29-річна жителька Кропивницького та двоє місцевих мешканців – 37-ми та 38-ми років.

Що стало причиною аварії – встановить слідство.

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