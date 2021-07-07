Нинішній етап пандемії все ще залишається небезпечним, – ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус назвав нинішню стадію пандемії коронавірусу все ще небезпечною. Водночас він вбачає прогрес у контролі над поширенням хвороби. Про це він заявив на засіданні Ради міжнародного партнерства по боротьбі з пандемією ACT-Accelerator, пише hromadske.

«Ми зіштовхуємося з пандемією по двох коліях: держави, які відкривають економіку, змогли поставити пандемію під контроль… і країни, які не охопили вакцинацією населення і стикаються з хвилею госпіталізацій і летальних випадків», – розповів він.

За словами гендиректора ВООЗ, світ досягнув прогресу в контролі над пандемією, проте все ще залишається небезпечною теперішня фаза пандемії. Єдиний вихід – поширення серед населення масок, тестів, лікувальних матеріалів і вакцин.

За даними Університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії у світі COVID-19 підхопили щонайменше 184 млн 623 тисячі людей. З них 3,9 мільйони громадян померли від ускладнень хвороби.

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Водночас вже 3,2 млрд доз вакцин вкололи людям у всьому світі. В Україні, наприклад, зробили вже понад 3 мільйони щеплень проти коронавірусу, повністю вакциновані 955 тисяч людей.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, кожен третій українець, імовірно, вже має антитіла до коронавірусної хвороби. Але як саме вони їх отримали, ще потрібно з’ясувати.

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