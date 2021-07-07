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МОЗ почало розслідування через повідомлення про продаж вакцини Pfizer

Ольга Денисяка

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Міністерство охорони здоров’я ініціювало розслідування за фактом можливого продажу вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Відомство дізналося про це від представників засобів масової інформації. Про це йдеться в повідомленні на сайті МОЗ, передає Львівський портал.

Зазначається, що про можливий продаж вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech в одній із приватних лікарень Києва їх сповістили представники ЗМІ. Відтак МОЗ ініціювало службове розслідування.

«Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб побороти пандемію. Першочергово захисту потребують ті, хто входить до переліку професійних та вікових груп ризику або мають хронічні хвороби. Держава гарантує захист від коронавірусної інфекції всім охочим, але через дефіцит вакцин у всьому світі надає доступ до імунізації поступово, відповідно до Дорожньої карти. Торгувати вакцинами сьогодні – значить наражати на смертельну небезпеку тих,  кому мала дістатись саме ця доза препарату», – наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначимо, вакцину Pfizer вважають найефективнішою. Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ і дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. У Канаді ця вакцина показала 95% ефективності у захисті від COVID-19 серед осіб віком від 16 років.

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Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

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