Як виглядатиме нова тюрма на вулиці Збиральній. Візуалізація

У Львові обрали переможця Всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращий проєкт нової тюрми на вул. Збиральній, що на околиці міста. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Андрій Садовий.

Перемогу на конкурсі здобули львівські архітектори Sulyk Architects. Нову тюрму будуватимуть на вул. Збиральній, що на виїзді зі Львова. Поруч розташовані «Метро» й «Епіцентр».

Йдеться про цілий комплекс будівель на території площею 8,4 га. Тут збираються звести сім тюремних корпусів, адмінбудинок, корпуси й відповідну інфраструктуру для правоохоронців, лікарню, амбулаторію, спортивний корпус для ув’язених, а також облаштують 63 ізольовані прогулянкові дворики. Загальна площа забудови сягатиме 13 тисяч м кв.

Для того, аби обрати кращий проєкт майбутньої тюрми на околиці Львова, оголосили Всеукраїнський архітектурний конкурс. На важливості його проведення наголошував Андрій Садовий, який хоче бачити на цьому місці «тюрму-пам’ятку архітектури XXI століття».

«Будемо відвертими. В Україні буває так, що людина проводить місяці, можливо роки, у слідчому ізоляторі, а потім з’ясовується, що вона не винна. Умови перебування в таких місцях не мають нічого спільного з презумпцією невинуватості. Про це теж не можна мовчати. Ми хочемо донести, що кожен, чию вину не доведено в суді, має право на людські умови. Ніхто не говорить про VIP-санаторій, але мінімальний комфорт все ж має бути навіть у таких установах. Це цікавий досвід. В Україні подібних проектів ще не реалузовували», – написав на своїй сторінці у Facebook мер.

Містобудівну документацію на будівництво тюрми на вул. Збиральній мерія видала ще в березні Державній кримінально-виконавчій службі України.

Зазначимо, що земельну ділянку на вул. Збиральній міська рада виділила під нову тюрму ще у 2016 році в обмін на закриття в’язниці на вул. Городоцькій, що в самому центрі міста.

У 2018-му у Мін’юсті заявили, що знайшли інвестора, який хоче збудувати на місці «Бригідок» торгово-розважальний центр і Музей жертв політичний репресій, а саму турму натомість звести в іншому місці. Втім дотепер про подальші кроки нічого не чути, ув’язнені досі відбувають тут покарання.

Довідково

Тюрма на вул. Городоцькій, 20 у Львові – найстаріша в’язниця в Україні. До кінця XVIII століття тут діяв старовинний римо-католицький монастир жіночого ордена Святої Бригіди, після цього його будівлі австрійська влада переобладнала під тюрму, яка й отримала назву «Бригідки». Її територія становить 1,4 га.

У її подвір’ї тюрми виконували смертні вироки, закатували відому українську діячку та розвідницю УВО Ольгу Басараб, а з 1925 року ув’язнювали багатьох учасників українського національно-визвольного руху: Степана Бандери, Романа Шухевича, Степана Ленкавського, Зеновія Пеленського, Катерини Зарицької та інших.

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