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Зеленський проігнорував вимогу українців про звільнення скандального Татарова

Андрій Котенський

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Президент Володимир Зеленський надав відповідь на електронну петицію про «Негайне звільнити Олега Татарова – заступника голови офісу Президента Зеленського», що зібрала необхідну кількість голосів для розгляду.

У своїй відповіді Зеленський відмовився звільняти скандального посадовця, передає кореспондент Львівського порталу.

«Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством», – йдеться у відповіді на петицію, під якою поставили підписи понад 25 тисяч українців.

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У відповіді також йдеться, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Як відомо, автор петиції, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Звільнення Олега татарова вимагали за: «отримання підозри від НАБУ за допомогу в розкраданні 81 млн грн на побудові житла нацгвардійцям, організації низки незаконних рішень, використовуючи для цього свою посаду заступника голови офісу президента Зеленського».

Окрім того Зеленському нагадували, що «під час Революції Гідності Татаров стверджував, ніби міліція «не використовує зброю», а мітингувальники загинули через поранення в потилиці, а значить стріляли в них не міліціонери, а «люди, які були поруч».

Саме за цю брехню Олег Татаров отримав звання «Заслужений юрист України» від Віктора Януковича за особистим поданням міністра МВС Віталія Захарченка».

«Відсутність з боку президента реакції на такі огидні дії Татарова дозволяють припустити, що Володимир Зеленський схвалює його дії», – переконаний Віталій Шабунін.

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