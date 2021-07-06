В озері на вул. Володимира Великого втопився львів'янин

У понеділок, 5 липня, у водоймі на вулиці Володимира Великого біля ресторану «Гуцульська Гражда» втопився 69-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Повідомлення про те, що у водоймі втопився чоловік, надійшло до рятувальників о 18:50 год.

Тіло утопленика дістали на берег майже через три години водолази Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини.

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Загиблим виявився 69-річний мешканець Львова. Зараз встановлюються всі обставини події.

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