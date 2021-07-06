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У Львові за махінації з документами судитимуть держвиконавицю

Наталя Дуляба

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До п’яти років за ґратами «світить» держвиконавиці зі Львова, яка завдяки махінації з документами позбавила людину статусу боржника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про заступницю начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова. Встановлено, що жінка потайки змінила ім’я боржника в Автоматизованій системі виконавчих проваджень.

Це дозволило чоловіку вибути із Реєстру боржників та продати автомобіль «Фольксваген Гольф», на який суд наклав обтяження. Відтак реалізовувати авто було заборонено.

Окрім того, такими своїми діями держвиконавиця завадила стягненню з боржника 55 тисяч гривень на користь страхової компанії.

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Посадовиці оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч.2 ст.382 (невиконання судового рішення) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

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