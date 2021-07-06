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Святкування Івана Купала: рятувальники нагадують правила безпеки

Наталя Дуляба

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Традиційно в ніч із 6 на 7 липня українці відзначають Івана Купала. Святкування зазвичай проходять біля води, тож аби свято пройшло безпечно, мешканцям Львівщини нагадують основні правила поведінки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Святкування Івана Купала зазвичай супроводжується купанням в озерах та річках, запусканням вікнів на воду, стрибанням через багаття. «Очищення» вогнем та водою має важливе значення в купальській обрядовості, тож мешканців Львівщини закликають бути обережними.

Правила безпеки на Івана Купала:

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  • для купання обирайте лише спеціально обладнані місця;
  • уникайте водойм із швидкою течією та не плавайте наодинці;
  • у воді купайтеся лише у світлу пору доби;
  • не заходьте у воду у стані алкогольного сп’яніння;
  • не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми;
  • перед тим, як сідати у човен, огляньте його та переконайтесь у його придатності, перевірте наявність весел, кочетів, черпака для відливу води, рятувальних засобів (рятувальне коло, рятувальний жилет);
  • особи, які не вміють плавати, повинні сідати у човен, надівши на себе рятувальний жилет;
  • не стрибайте через «купальний вогонь», якщо не впевнені у своїх силах;
  • не залишайте без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу.

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