Святкування Івана Купала: рятувальники нагадують правила безпеки

Традиційно в ніч із 6 на 7 липня українці відзначають Івана Купала. Святкування зазвичай проходять біля води, тож аби свято пройшло безпечно, мешканцям Львівщини нагадують основні правила поведінки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Святкування Івана Купала зазвичай супроводжується купанням в озерах та річках, запусканням вікнів на воду, стрибанням через багаття. «Очищення» вогнем та водою має важливе значення в купальській обрядовості, тож мешканців Львівщини закликають бути обережними.

Правила безпеки на Івана Купала:

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для купання обирайте лише спеціально обладнані місця;

уникайте водойм із швидкою течією та не плавайте наодинці;

у воді купайтеся лише у світлу пору доби;

не заходьте у воду у стані алкогольного сп’яніння;

не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми;

перед тим, як сідати у човен, огляньте його та переконайтесь у його придатності, перевірте наявність весел, кочетів, черпака для відливу води, рятувальних засобів (рятувальне коло, рятувальний жилет);

особи, які не вміють плавати, повинні сідати у човен, надівши на себе рятувальний жилет;

не стрибайте через «купальний вогонь», якщо не впевнені у своїх силах;

не залишайте без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу.

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