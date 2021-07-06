Палац Хоткевича збирає кошти на мультимедійну галерею

Палац Гната Хоткевича, що у Львові на вул. Кушевича, 1, збирає кошти на облаштування мультимедійної галереї «ХотАртХол» – першої молодіжної галереї у місті. Наразі завдяки доброчинцям вдалося отримати половину необхідної суми. Про це повідомляє Львівський портал.

У Палаці Гната Хоткевича хочуть облаштувати мультимедійну галерею «ХотАртХол», яка має стати першим місцем у Львові, де будуть експонувати твори молодих митців.

Один із поверхів вдалося відкрити наприкінці 2020 року завдяки фінасовій допомозі небайдужих та Українського культурного фонду. Тоді через Спільнокошт зібрали 82 тисячі гривень.

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Тепер, аби зробити другий поверх «ХотАртХолу» знову оголосили збір коштів на краудфандинговій платформі «Велика Ідея». Відтак 262 доброчинці пожервували на цю мету 98 200 гривень.

Крім цього, Міжнародний фонд «Відродження» збирається подвоїти левову частку цієї суми, 85 тисяч гривень. Найближчим часом у закладі планують розпочати першу чергу робіт.

Однак у Палаці Хоткевича кажуть, що зібрані гроші – лише половина від необхідної суми. Тому пошук обхідних коштів продовжується. Всі, хто хоче долучитися до створення «ХотАртХолу», можуть писати на електронну пошту [email protected] або на Facebook Палацу Хоткевича чи галереї.

Зауважимо, що Палац Хоткевича виграв 6 тисяч євро ґранту на облаштування «ХотАртХолу» за програмою підтримки Європейського Союзу «House of Europe».

Ці кошти команді Палацу вдалося залучити, вигравши у краудфандинговій номінації. Проєкт галереї «ХотАртХол» тоді випередив у конкурсі чотири інші претенденти з різних частин України.

Зі всіма деталями про створення галереї «ХотАртХол» та повною візуалізацією проєкту можна ознайомитись у цьому відео:

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Візуалізація: Палац Хоткевича