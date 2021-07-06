Оприлюднено список причетних до масових розстрілів у західноукраїнських тюрмах

Команда дослідників видання «Локальна історія» вперше опублікувала списки особового складу тюремного відділення НКВС станом на березень 1941 року. Це список імен та прізвищ працівників трьох львівських тюрем «Замарстинівської», «На Лонцького», «Бригідок» та в’язниці у Золочеві, передає кореспондент Львівського порталу.

Це дані станом на березень 1941 року, коли до масових розстрілів у західноукраїнських тюрмах залишалося два місяці. Загалом опубліковано понад 400 імен людей, причетних до репресій національно свідомих громадян Галичини.

«Наші колеги тривалий час працювали з архівами радянських спецслужб і одним із результатів пошуків став «Список справ тюремного відділення УНКВС Львівської області, віднайдений у львівській філії Архіву МВС», – розповів головний редактор видання «Локальна історія» Віталій Ляска.

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Нагадаємо, цими днями минають вісімдесяті роковини Західноукраїнської трагедії. Відступаючи з галицьких міст у червні 1941 року, радянська влада без суду і слідства знищувала в’язнів тюрем.

Внаслідок масових розстрілів загинуло понад 20 тисяч осіб. Страчували людей, яких таврували як найнебезпечніших злочинців, — політичних активістів, «контрреволюціонерів», націоналістів.

Коли радянські війська відійшли із західноукраїнських міст, люди побачили на тюремних подвір’ях гори трупів.

Список причетних до репресій та знищення національно свідомих громадян Галичини доступний за посиланням: Localhistory.

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