ОСТАННІ НОВИНИ

Неподалік Бродів зіткнулися бензовоз і вантажівка. Є постраждалі

Наталя Дуляба

|

У вівторок, 6 липня, біля села Ясенів вантажівка врізалась у бензовоз. Внаслідок зіткнення травмувались двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась на трасі Київ – Чоп біля села Ясенів, що неподалік Бродів. Тут зіткнулися бензовоз та вантажівка. Попередньо відомо про двох травмованих.

Внаслідок зіткнення на дорогу розлилось пальне, відтак на місці працюють рятувальники. Рух транспорту перекритий, відновити його планують орієнтовно до 19:00 год.

Наразі всі деталі встановлюються.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

Із 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на ...

Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів