Неподалік Бродів зіткнулися бензовоз і вантажівка. Є постраждалі

У вівторок, 6 липня, біля села Ясенів вантажівка врізалась у бензовоз. Внаслідок зіткнення травмувались двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась на трасі Київ – Чоп біля села Ясенів, що неподалік Бродів. Тут зіткнулися бензовоз та вантажівка. Попередньо відомо про двох травмованих.

Внаслідок зіткнення на дорогу розлилось пальне, відтак на місці працюють рятувальники. Рух транспорту перекритий, відновити його планують орієнтовно до 19:00 год.

Наразі всі деталі встановлюються.

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